مشاريع «السياحة الحلال» تثير تحفظات في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 09:24 صباحا
تعد إندونيسيا أكبر البلدان ذات الغالبية المسلمة في العالم لناحية التعداد السكاني (أ ف ب)

كثفت إندونيسيا، أكبر البلدان ذات الغالبية المسلمة في العالم لناحية التعداد السكاني، جهودها في السنوات الأخيرة لتصبح من أبرز وجهات «السياحة الحلال»، غير أن هذه السياسة تواجه انتقادات لما يعتبره البعض تضييقا على أتباع بقية الديانات في البلاد.

ويرى منتقدو الحكومة الإندونيسية أن سعيها الدؤوب لتحقيق إيرادات من «السياحة الحلال» على مستوى البلاد برمتها بعد النجاح الذي حققته هذه السياسة في جزيرة بالي، يشكل تهديدا لحقوق الأقليات في إندونيسيا، وفق «فرانس برس».

كما أن هؤلاء يحذرون من أن البلاد التي تعد 260 مليون نسمة يدين 90 مليونا منهم بالإسلام، تنحو إلى مسار أكثر تشددا مع تولي رجل دين محافظ منصب نائب الرئيس وتزايد المساحة المعطاة للمتشددين في الحياة العامة.

وباتت صورة إندونيسيا كبلد يطبق الإسلام المعتدل مهددة في ظل وابل الانتقادات التي تطال سلطاتها في السنوات الأخيرة.

وحذّر علي مون حنيف الخبير في شؤون الإسلام والسياسي في جامعة شريف هداية الله الإسلامية في جاكرتا من أن تنمية «السياحة الحلال» في المناطق التي تضم أقليات دينية بينهم المسيحيون والبوذيون والهندوس، قد تكون لها تبعات سلبية أكثر من الإيجابيات. وقال «هذه الظاهرة تؤشر إلى الجهد المبذول لإعطاء مبادئ المحافظين طابعا مؤسساتيا».

غير أن المدافعين عن هذه السياسة يؤكدون أن «السياحة الحلال» محط مغالطات وسوء فهم لدى كثيرين.

وقال نائب الوزير الإندونيسي للشؤون الدينية زين التوحيد «ثمة معتقد عام خاطئ بأن السياحة الحلال تقوم على الأسلمة. هذا غير صحيح ولهذا السبب يبالغ البعض في توصيف المفهوم». وأضاف «هذا المفهوم يقوم على توفير المستلزمات المطلوبة للزوار المسلمين بما يشمل المصليات. لذا فإن الأمر يتعلق بالتسهيل (على الزوار المسلمين) وليس بالأسلمة».

قسمة الناس
هذه الرؤية لا يشاطرها البعض في محيط بحيرة توبا حيث تقطن أكثرية سكانية من إتنية باتاك المسيحية التي يعتمد مطبخها التقليدي بجزء كبير منه على مشتقات لحم الخنزير.

وخلال الشهر الماضي، أثار الحاكم الإقليمي، إدي رحمن يادي، انتقادات بعد إعلان عزمه على تنشيط السياحة من خلال زيادة التسهيلات والخدمات الموجهة إلى الزوار المسلمين.

ويشمل هذا التوجه فتح مزيد من مطاعم الوجبات الحلال والمساجد، فضلا عن منع ذبح الخنازير في الأماكن العامة لأن من شأن ذلك ثني الزوار المسلمين عن المجيء وفق الحاكم.

وقال توغو سيمورانغكير وهو أحد منظمي مهرجان محلي للخنازير، لوكالة «فرانس برس»، «فكرة تنشيط السياحة الحلال ستقسم الناس. هذا الأمر يشكل ضربة للسياحة هنا».

وحرصت صابرينا سينغاريمبون وهي شابة مسلمة محجبة، على المجيء إلى المهرجان لتشهد على تتويج «أجمل خنزير». وقالت «أنا أعارض فكرة (السياحة الحلال) لأن الثقافة الغالبة هنا هي تلك الخاصة بإتنية باتاك وأكثرية الناس هنا غير مسلمين».

بالي الجديدة
وفي بقية أنحاء البلاد، يُنظر إلى «السياحة الحلال» على أنها مصدر أرباح تجارية مهمة. وتتنافس تايلاند وتايوان على تقديم أفضل العروض في هذه السوق السياحية التي قدّرت دراسة صادرة في 2017 قيمتها بحوالي 300 مليار دولار سنويا.

وكشفت إندونيسيا خلال الشهر الفائت عن قواعد جديدة للمنتجات والخدمات المصنفة على أنها حلال، وسط سعي الحكومة إلى استقطاب سياح من البلدان المسلمة لزيارة المدن العشر المختلفة الملقبة بـ«بالي الجديدة»، بما يشمل بحيرة توبا.

غير أن المساعي لجذب السياح المسلمين أثارت الجدل.

فخلال الصيف المنصرم، تراجع المسؤولون في جزيرة لومبوك القريبة من بالي والتي تقدم خدمات كثيرة موجهة إلى الزوار المسلمين، عن مشروع لإقامة مواقع تخييم منفصلة للنساء والرجال في متنزه جبل رينجاني الوطني بعد موجة الانتقادات التي طاولته.

في المقابل، أقفلت السلطات المحلية مطعمين في جزيرة سولاويسي بعدما اشتكت مجموعة مسلمين في يوليو من وصول رائحة الأطباق المصنوعة من لحم الخنزير إلى مساجد ومطاعم حلال في الجوار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى