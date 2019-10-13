لعبة الكروكيه تنتشر في أوساط المتقاعدين في فيتنام

تران تي تان (67 عاما) يمارس لعبة الكروكيه أمام معبد في ضاحية هانوي، 6 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

تلقى لعبة الكروكيه التي بقيت لفترة طويلة حكرًا على أوروبا وأميركا الشمالية رواجا متزايدا في فيتنام حيث ينكب متقاعدون على ممارستها ضمن مباريات ودّية يحاولون من خلالها الحفاظ على لياقتهم البدنية من دون بذل مجهود كبير.

في منطقة سوك سون في ضاحية هانوي، تلتقي مجموعة من الكبار في السنّ كلّ يوم تقريبا في ملعب مغبر بالقرب من أحد المعابد. وأكبرهم سنا هو في الثالثة والتسعين من العمر.

ويقول نغوين فان تو أحد اللاعبين لوكالة «فرانس برس»، «لسنا بحاجة إلى التحرّك عندما نمارس الكروكيه.. وهذه الهواية تنشّط أيضا قدراتنا الذهنية». ويقول لي تان دو، وهو جندي سابق في السادسة والستين من العمر، «نحن شغوفون بهذه الرياضة. وفي حال تعذّر علينا ممارستها بسبب المطر، نشعر بتلهّف شديد».

انطلقت هذه اللعبة في أوساط الطبقة الميسورة في بريطانيا في القرن التاسع عشر قبل أن تنتشر في أوروبا ثم في أميركا الشمالية.

ويقضي الهدف منها بتمرير كريات داخل أقواس من خلال ضربها بمطرقة.

وحطّت رحالها في هانوي في العام 1996 بمبادرة من مسؤول محلي أراد تعميم هذا النشاط في أوساط المتقاعدين.

في فيتنام يتقاعد الرجال في سنّ الستين والنساء في الخامسة والخمسين. ويمارس متقاعدون كثيرون أنشطة بدنية منتظمة في الهواء الطلق أو في نوادي اللياقة البدنية الآخذة في الانتشار.

وتتّسم لعبة الكروكيه بمزايا عدّة، فهي لا تتطلّب مجهودا بدنيا كبيرا ومن الممكن ممارستها أينما كان والأدوات المستخدمة فيها ليست مكلفة.