«تيك توك» تطلق حملة مع أبرز الطهاة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 02:26 مساء
شعار حملة «تيك توك» الجديدة (خاص لـ بوابة الوسط)

تتعاون «تيك توك»، المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، مع أبرز الطهاة وصانعي المحتوى من الشرق الأوسط، لنشر سلسلة من التحديات المتعلقة بالطعام والطهي كجزء من أحدث حملاتها «foodtok#».

واعتبارا من 9 أكتوبر لغاية 5 نوفمبر، ستشهد حملة «#foodtok» سلسلة من التحديات التي سيتم تقديمها على منصة «تيك توك»، بما في ذلك «#thechef» و«foodshow#» و«foodhunter#» و«dessertmaker#».

وتشجع حملة «foodtok#»، الموجهة إلى عشاق الطعام في المنطقة، المستخدمين على إنشاء ومشاركة محتوى له صلة بالطعام والطهي مع جماهير «تيك توك»، وذلك بالاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات الإبداعية الموجودة على المنصة.

ويهدف التحدي إلى إلهام المستخدمين لإنشاء محتوى تعليمي وترفيهي متنوع وجذاب للجميع.

وانضم الشيف بوراك أوزدمير، الذي اكتسب شهرة كبيرة في تحضير وتقديم الوصفات التركية عبر الإنترنت، إلى التحدي، كما نشرت شخصيات مؤثرة أخرى، من بينها هشام باعشن وأمل الترك، عن هذه المسابقة عبر حساباتها على «تيك توك».

ويتميز التحدي بفتح باب التصويت أمام العامة، حيث سيتم جمع كل المشاركات على صفحة تصويت «#foodtok» على «تيك توك»، ليتمكن المستخدمون من التصويت للمشاركات المفضلة لديهم في التحديات الأربعة. وسيحصل الفائز في كل واحد من تحديات «#foodtok» على فرصة الفوز بكثير من الجوائز القيمة، التي تشمل كأس «تيك توك»، وأجهزة آيفون حديثة، والحصول على توثيق رسمي لحسابه في «تيك توك».

توفر منصة «تيك توك» مساحة تتيح للجميع تصوير وتقديم مهاراتهم الإبداعية ومعارفهم واللحظات المهمة في حياتهم اليومية. وبفضل مجموعة واسعة من الأدوات التي تشمل الفلاتر والملصقات والخيارات الموسيقية والمؤثرات الخاصة وغيرها الكثير، يسمح «تيك توك» للمستخدمين بصنع فيديوهات ترفيهية ومتقنة باستخدام هواتفهم الذكية فقط.

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