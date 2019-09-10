ذوبان الجليد يكشف رفات بشري اختفى قبل 43 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 12:54 مساء
جبال الألب الفرنسية، 28 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

أنزل عناصر من فرق الإنقاذ، الإثنين، من قمة شهيرة في جبال الألب الفرنسية بقايا بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43 عامًا.

واختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق هذه القمة بمفرده ولم يعد، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عائلته عن البحث عنه وبقيت على تواصل دائم مع فرق الإنقاذ لمعرفة أي جديد، وفق «فرانس برس».

وفي الأسبوع الأخير من أغسطس، أبلغت العائلة المنقذين برؤيتها «بقعة برتقالية» على صفيحة لون دو ليلفرواد الجليدية في جبل إكران، بحسب ما قال لوران سوييه المسؤول عن شرطة الآلب في غرونوبل. وحصل هذا الاكتشاف نتيجة ذوبان الصفيحة الجليدية.

وأرسل اثنان من متسلقي الجبال التابعين للشرطة إلى الجبل الجليدي صباح الإثنين، بطائرة هليكوبتر على «ارتفاع حوالى 3 آلاف متر حيث عثرا على قطع ملابس ورفات بشري».

وأضاف الرائد «علينا انتظار نتائج اختبارات الحمض النووي لكن هناك احتمال كبير أن تكون هذه البقايا عائدة إلى جان فرانسوا بينيديتي الذي اختفى في 25 يوليو 1976. توفي والداه لكن شقيقه وأصدقاءه واصلوا التحقيقات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع ضغط الدم يقلص دماغ الإنسان