عودة لعبة قديمة إلى مكسيكو بعد 500 سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 04:21 مساء
مشارك في لعبة «أولاما» القديمة في المكسيك، 21 أغسطس 2019 (أ ف ب)

في أحد أحياء شمال مكسيكو يستعد جوفاني نافارو لخوض مباراة في لعبة «أولاما» التي تعود إلى حقبة سبقت الغزو الإسباني للقارة الأميركية وتسجل عودة بارزة في العاصمة المكسيكية بعد 500 سنة على اختفائها.

ويقع ملعب هذه اللعبة الطقسية الطويل في أسكابوتسالكو أحد أقدم أحياء العاصمة المكسيكية. وهو محاط بجوانب بحجارة ناتئة علقت عليها حلقات على ارتفاع عال. وبني الملعب في حرم مركز «فارو» الثقافي الذي دشن في سبتمبر 2018، وفق «فرانس برس».

ويلتقي مرات عدة في الأسبوع شباب مكسيكيون لإحياء لعبة «أولاما» وهو تقليد يعود إلى 3500 سنة مارسه المايا والأزتيك في حقبات مختلفة.

ويفيد مؤرخون أن اللاعبين كانوا يضعون حزامًا جلديا واسعًا ويستخدمون أوراكهم للاحتفاظ بكرة مطاط ثقيلة يبلغ وزنها أربعة كيلوغرامات خلال اللعبة التي كان يتخللها أضاح بشرية. وكان الهدف تمرير الكرة عبر حلقة الفريق الخصم المعلقة على ارتفاع ستة أمتار.

ويوضح جوفاني نافارو «ينبغي التعود على وزن الكرة التي يمكن أن تخلف رضوضًا على الورك أو بين الرجلين. وثمة ضربات قوية جدًَا يمكن أن تلحق إصابة باللاعب تبعده شهرًا كاملًا عن الملعب. لذا ينبغي التحلي بقدر كبير من الانضباط».

وتؤكد اللاعبة بياتريس كامبوش (25 عامًا)، «نستكشف جذورنا من جديد مع هذه اللعبة». وكانت ممارسة هذه اللعبة توقفت في العاصمة المكسيكية إلا أن ولايات عدة لا تزال تضم فرقًا للنساء والرجال والأطفال حتى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل سهلة للتخلص من صدأ السيارة