الرعب يجتاح بلدة ألمانية بسبب كوبرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 10:35 صباحا
تسبب هروب ثعبان من نوع كوبرا بهلع السكان في بلدة هيرنه الألمانية (أ ف ب)

طلبت السلطات المحلية الألمانية من سكان بلدة هيرنة إبقاء النوافذ مغلقة والابتعاد عن العشب الطويل، وذلك بعد هروب ثعبان من نوع كوبرا تسبب في رعب بين السكان.

وهذا الثعبان الذي يبلغ طوله حوالي متر وهو كوبرا، يمكن أن تكون لسعته قاتلة، مفقود منذ الأحد بعد هروبه من مالكه في مدينة هيرنه (غرب)، وفق «فرانس برس».

وأجلي سكان أربعة مبانٍ في المنطقة التي شوهد فيها الثعبان آخر مرة، كما طلب من الساكنين في المنطقة المجاورة إغلاق الأبواب والنوافذ.

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وقال المسؤول المحلي يوهانيس شودزياك للصحفيين «نعتقد أن هذا الثعبان ما زال في المبنى» حيث يعيش صاحبه، مضيفًا «لذلك اتخذنا قرارًا بالإبقاء على الإجراءات الأمنية المتخذة الأحد، أي أن المباني الأربعة ستبقى مغلقة وسنتفحصها بانتظام للكشف عن أي أثر للثعبان».

وتتضمّن الإجراءات نشر الدقيق (الطحين) في المباني الخاضعة للمراقبة على أمل أن يترك الثعبان أثرًا له. وضبطت السلطات حوالي 20 ثعبانًا آخر لدى المالك نفسه منذ هروب الكوبرا.

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