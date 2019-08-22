بالصور: اختتام بازار مارماريكا الثاني بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 22 أغسطس 2019, 10:38 صباحا
اختتام بازار مارماريكا الثاني بطبرق

اختتم الأربعاء بازار مارماريكا الخيري الثاني الذي نظم بفندق دار السلام، ويهدف لإظهار الأفكار والمواهب والأعمال اليدوية والمشاريع الصغرى بحضور عدد كبير من نساء طبرق.

وقالت نجوى نصر الجالي صاحبة البازار لـ«بوابة الوسط» إن البازار«هو الثاني لهذا الموسم وسبق أن قمنا بتنظيم بازار العام الماضي، ويهدف البازار لجمع ريع لصالح المؤسسات الخيرية بالمدينة، وشهد البازار إقبالًا كبيرًا من سيدات طبرق واستمر لثلاثة أيام متواصلة».

وأضافت الجالي أن «اللجنة المنظمة تخصص الجزء الأكبر من عائدات المبيعات لتنمية المشروعات الناشئة بمدينة طبرق»، شاكرة جهود كافة القائمين على هذا البازار الخيري الذي من المقرر أن ينظم سنويًا في نفس الموعد.
 

اختتام بازار مارماريكا الثاني بطبرق
اختتام بازار مارماريكا الثاني بطبرق
اختتام بازار مارماريكا الثاني بطبرق
اختتام بازار مارماريكا الثاني بطبرق
اختتام بازار مارماريكا الثاني بطبرق
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