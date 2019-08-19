بازار خيري لإظهار مواهب نساء طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 19 أغسطس 2019, 11:49 صباحا
«بازار مارماريكا» الخيري بفندق دار السلام، طبرق (بوابة الوسط)

انطلق صباح الإثنين «بازار مارماريكا» الخيري بفندق دار السلام، الذي يهدف لإظهار الأفكار والمواهب والأعمال اليدوية والمشاريع الصغرى بحضور عدد كبير من نساء طبرق.

ويستمر البازار لمدة ثلاثة أيام، وتشارك فيه مجموعة من سيدات المجتمع بمدينة طبرق.

وقالت نجوى نصر الجالي مؤسِسة البازار لـ«بوابة الوسط» إنه «الثاني لهذا الموسم وسبق لنا أن نظمنا بزارا العام الماضي، وهدف إلى توجيه ربع العائدات لصالح المؤسسات الخيرية بالمدينة».

وأضافت «كما أن اللجنة المنظمة سوف تخصص الجزء الأكبر من عائدات المبيعات لصالح تنمية المشروعات الناشئة والأعمال الحديثة بمدينة طبرق»، مشيرة إلى أن البازار يساهم في إظهار المواهب في الجوانب الفنية والتراثية المختلفة.

«بازار مارماريكا» الخيري بفندق دار السلام، طبرق (بوابة الوسط)
«بازار مارماريكا» الخيري بفندق دار السلام، طبرق (بوابة الوسط)
«بازار مارماريكا» الخيري بفندق دار السلام، طبرق (بوابة الوسط)
«بازار مارماريكا» الخيري بفندق دار السلام، طبرق (بوابة الوسط)
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