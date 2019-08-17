الموت يغيب الأميرة الهولندية كريستينا عن 72 عاما

الأميرة كريستينا في أمستردام في 30 أبريل 2013 (أ ف ب)

أعلنت العائلة الملكية في هولندا، الجمعة، وفاة الأميرة كريستينا، الشقيقة الصغرى للملكة السابقة بياتريكس، في لاهاي عن 72 عاما، بعد صراع مع سرطان في العظم.

وأصدرت الأميرة بياتريكس والملك فيلم-ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما بيانا جاء فيه: «نحن حزينون بوفاة شقيقتنا وخالتنا العزيزة. وكانت كريستينا تتمتّع بشخصية لافتة وقلب من ذهب»، ثم نشروا تغريدة على «تويتر»: «نثمّن غاليا الذكريات الجميلة والمتعددة عنها»، وفق «فرانس برس».

ولدت ماريا كريستينا، أميرة اورانج-ناسوا وأميرة ليبه-بيسترفلد مصابة بعمى جزئي، في 18 فبراير1947 في قصر سوسديك في بارن (وسط هولندا). وكانت كريستينا، الابنة الرابعة للملكة جوليانا والأمير برنهارد، تهوى الموسيقى والرقص والغناء. وهي الأخت الصغرى للأميرة بياتريكس، ملكة هولندا من 1980 إلى 2013. وتخلّت هذه الأخيرة عن العرش في 30 أبريل 2013 لصالح ابنها البكر الأمير فيلم-ألكسندر. وتزوّجت كريستينا سنة 1975 الأستاذ الكوبي خورخيه غييرمو الذي كان منفيا. ولها منه ثلاثة أولاد هم برناردو ونيكولاس وجوليانا. وتطلق الزوجان سنة 1996 ولم تعد الأميرة منذ ذلك أهلا لتولي العرش.

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وستوارى الأميرة كريستينا الثرى في مراسم خاصة، بحسب ما أفاد القصر الملكي من دون تحديد التاريخ. فيما أشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في بيان «بالشخصية الودية» للأميرة التي كانت تعاني سرطانا في العظم منذ سنوات عدّة.