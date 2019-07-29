أميركي شاب يتوج بطلا لـ«فورتنايت» ويحصد 3 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 11:51 صباحا
أول بطل للعالم في لعبة «فورتنايت» في الفئة المنفردة الأميركي بوغا (أ ف ب)

أصبح الأميركي كايل غيرسدورف الملقب «بوغا» الأحد، في نيويورك أول بطل منفرد للعالم في لعبة «فورتنايت» حاصدًا جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار في سن السادسة عشرة.

وعلق الشاب وهو من بنسلفانيا «إنه أمر لا يصدق» وهو حقق ضعف النقاط عن أقرب منافسيه (59 في مقابل 33 نقطة). واستهل الفوز منذ المباراة الأولى في هذه المسابقة التي ضمت ست مباريات، وفق «فرانس برس».

وتقوم اللعبة على التواجد في جزيرة مع لاعبين آخرين على أن يفوز الشخص الذي يصمد حتى النهاية. ومع تقدم اللعبة تضيق المساحة المتاحة ما يسرع الحسم.

وعلى الجزيرة يمكن للاعبين الحصول على أسلحة ومواد بناء تسمح لهم ببناء منشآت للحماية من هجمات الخصوم.

وأبدى «بوغا» حسًا كبيرًا في التموضع وموهبة في البناء وبراعة في المعارك القريبة خلال المباراة النهائية مع برودة أعصاب وتجهيزات كاملة.

وقال صديقه المقرب كولن برادلي بعد المباراة النهائية «هو من أذكى اللاعبين. يعرف متى يهاجم ومتى يحجم عن ذلك هو جيدا جدا في الاستراتيجية». 

واختتمت المسابقة المنفردة الرئيسية كأس العالم الأولى في لعبة «فورتنايت» من تصميم الشركة الأميركية «إبيك غايمز» التي قدمت في غضون ثلاثة أيام جوائز بقيمة 30 مليون دولار. 

والسبت أصبح النرويجي إميل برغكويست يدرسن وشريكه النمساوي توماس أرنولد أول ثنائي يتوج بطلا للعالم في لعبة «فورتنايت». وتقاسما جائزة قدرها ثلاثة ملايين دولار.

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