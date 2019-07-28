ضبط 13 طنًّا من الكوكايين خلال عمليات بحرية أميركية

اعتراض مركب مشبوه يشتبه في أنه ينقل مخدرات (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل الأميركيون تفكيك شبكة تضم تجار مخدرات، وضبط 13 طنًّا من الكوكايين خلال عمليات قبالة أميركا اللاتينية في الفترة الأخيرة.

وعثر على المخدرات البالغة قيمتها 350 مليون دولار عائمة في حزم في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ على طول سواحل المكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية بين نهاية يونيو ومنتصف يوليو، بحسب ما أوضح خفر السواحل في بيان نشرته «فرانس برس».

واعترضت زوارق أميركية سريعة ستة مراكب مشبوهة.

وقال قائد المنطقة 11 في خفر السواحل، الأميرال بيتر غوتييه، «لن ينتهي 13 طنًّا من الكوكايين في شوارع الولايات المتحدة، ما يوفر لنا فرصة للتأكيد أننا سنواصل مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تنقل يوميًّا الكوكايين في المحيط الهادئ».

وأُنزلت المخدرات في مرفأ سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

ومنذ مطلع 2019 فتش خفر السواحل الأميركيون أكثر من مئة سفينة وضبطوا أكثر من مئة طن من الكوكايين وأُوقفوا نحو 400 مشتبه فيه في مناطق عبور المخدرات في شرق المحيط الهادئ.