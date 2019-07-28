عمليات بحث واسعة في كندا عن شابين متهمين بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 01:20 مساء
كام ماكلاود (19 عاما) وبراير شميغيلسكي (18 عاما)، 23 يوليو 2019 (أ ف ب)

انضمت طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية إلى عملية بحث واسعة أطلقت قبل عدة أيام للإمساك بشابين كنديين يشتبه في أنهما ارتكبا ثلاث جرائم قتل من بين ضحاياها سائحان أجنبيان.

ووصلت طائرة من طراز «هيركوليس إس 130»، السبت، إلى منطقة غيلام في مانيتوبا، حيث تتركز الأبحاث لإجراء استطلاعات جوية بناء على طلب من الشرطة الفيدرالية، بحسب ما أوضح ناطق باسم وزارة الدفاع في رسالة إلكترونية، وفق «فرانس برس».

ويتولى ضابط من الدرك الملكي في كندا، وهي الجهة القيمة على عملية المطاردة هذه، قيادة الطائرة.

باتت بلدة غيلام الواقعة بالقرب من خليج هادسون منذ الثلاثاء محط الأضواء إذ تدور فيها عمليات بحث مكثفة بواسطة كلاب وطائرات مسيرة ومركبات مصفحة للعثور على كام ماكلاود (19 عامًا) وبراير شميغيلسكي (18 عامًا).

ويتهم الشابان رسميا بالقتل غير العمد في مقتل الأستاذ في علم البستنة ليونارد ديك (64 عامًا). كما يشتبه في أنهما قتلا الأسترالي لوكاس فوولر (23 عامًا) وشريكته الأميركية تشاينا ديس (24 عامًا). وعثر على جثتي الشريكين على قارعة طريق في شمال مقاطعة بريتيش كولومبيا.

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