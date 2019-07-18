اعتبرها «نعمة إلهية».. هندي لم يغسل شعره منذ 40 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 11:23 صباحا
ساكال ديف تودو من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية (أرشيفية: الإنترنت)

ترك رجل هندي يبلغ من العمر 63 عامًا، شعره ولم يقصه أو يغسله منذ 40 سنة، معتبرًا ذلك «نعمة إلهية».

ويقول ساكال ديف تودو من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية، إنه رأى حلمًا قبل 40 سنة بألا يقص شعره أو يغسله فاعتبر ذلك تعليمات دينية «عقائدية» لا بد أن يتبعها منذ ذلك الحين، قائلًا: «نعمة إلهية»، وفق «مصراوي» نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويعتقد البعض في الهند بوجود أساطير خيالية أو آلهة يتم عبادتها للحفاظ على شعرهم.

ويلف تودو شعره فوق رأسه كعمامة، إذ يبلغ طوله 6 أقدام (حوالي 180 سم)، موضحًا أنه يربطه بقطعة قماشة بيضاء قبل أن يخرج من المنزل للعناية به والحفاظ عليه من الشمس.

واشتُهر ساكال بأنه معالج تقليدي في قريته يعدّ علاجات منزلية للأزواج المحرومين من الإنجاب، كما أطلق عليه جيرانه لقب «المهاتما جي» علامة احترام لمظهره وسلوكه المتواضع مع الآخرين.

المظهر غير التقليدي لتودو يجذب العديد من السياح الذين يلتقطون معه الصور، وهو متزوج من سيدة تدعي روبيا ولديه ثلاث بنات وثلاثة أبناء، و17 حفيدًا، ويعمل في إحدى الغابات منذ 31 عامًا، مشيرًا إلى أن زوجته ليس لديها مشكلة مع طول شعره خصوصًا أن شعرها كان يبلغ طوله 110 أقدام عند عمر 55 في العام 2018، قبل أن تقوم بقصه.

ساكال ديف تودو من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه
ليبيا
بريطانيا تتسلم شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 من ليبيا
ليبيا
«فرسان المتوسط» على ساحل المحيط الأطلسي
رياضة محلية
خبراء فرنسيون يلتقون رواد أعمال شباب لمناقشة احتياجات العمل في ليبيا
ليبيا
إيرادات النفط تهبط 25% إلى 1.7 مليار دولار في يونيو بسبب انقطاع الكهرباء
ليبيا
«الموارد المائية» تتوقع تأخر وصول مياه الحقل الشرقي لطرابلس
ليبيا
صالح الأبيض يجري عملية الكلى بالصين ويبعث برسالة لمحبيه
ثقافة وفن
إيران تكشف مصير ناقلة النفط «المحتجزة» في مضيق هرمز
دولى
إيطاليا: ضبط أسلحة متطورة وصاروخًا يملكه الجيش القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة ...
دولى
بيان سداسي يدعو لوقف القتال ورفض الحل العسكري والعودة للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
وكالة أميركية تتوقع استقرار مستوى إنتاج ليبيا من النفط حتى 2020
ليبيا
المركزي: 5 مليارات دينار فائض انفاق و11 مليار دينار رسوم النقد الأجنبي في النصف ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب ليبيا في «مؤشر سرعة الإنترنت»