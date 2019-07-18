اعتبرها «نعمة إلهية».. هندي لم يغسل شعره منذ 40 عامًا

ساكال ديف تودو من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية (أرشيفية: الإنترنت)

ترك رجل هندي يبلغ من العمر 63 عامًا، شعره ولم يقصه أو يغسله منذ 40 سنة، معتبرًا ذلك «نعمة إلهية».

ويقول ساكال ديف تودو من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية، إنه رأى حلمًا قبل 40 سنة بألا يقص شعره أو يغسله فاعتبر ذلك تعليمات دينية «عقائدية» لا بد أن يتبعها منذ ذلك الحين، قائلًا: «نعمة إلهية»، وفق «مصراوي» نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويعتقد البعض في الهند بوجود أساطير خيالية أو آلهة يتم عبادتها للحفاظ على شعرهم.

ويلف تودو شعره فوق رأسه كعمامة، إذ يبلغ طوله 6 أقدام (حوالي 180 سم)، موضحًا أنه يربطه بقطعة قماشة بيضاء قبل أن يخرج من المنزل للعناية به والحفاظ عليه من الشمس.

واشتُهر ساكال بأنه معالج تقليدي في قريته يعدّ علاجات منزلية للأزواج المحرومين من الإنجاب، كما أطلق عليه جيرانه لقب «المهاتما جي» علامة احترام لمظهره وسلوكه المتواضع مع الآخرين.

المظهر غير التقليدي لتودو يجذب العديد من السياح الذين يلتقطون معه الصور، وهو متزوج من سيدة تدعي روبيا ولديه ثلاث بنات وثلاثة أبناء، و17 حفيدًا، ويعمل في إحدى الغابات منذ 31 عامًا، مشيرًا إلى أن زوجته ليس لديها مشكلة مع طول شعره خصوصًا أن شعرها كان يبلغ طوله 110 أقدام عند عمر 55 في العام 2018، قبل أن تقوم بقصه.

ساكال ديف تودو من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية (أرشيفية: الإنترنت)