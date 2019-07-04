توقيف رجل أفرغ قارورة ماء على رأس ملياردير صيني

رجل يفرغ قارورة ماء على رأس رئيس مجموعة «بايدو» الصينية، 3 يوليو 2019 (أ ف ب)

أوقفت شرطة بكين رجلًا أفرغ قارورة مياه على رأس مؤسس مجموعة «بايدو» روبن لي لدى إلقائه كلمة في مؤتمر عن تقنيات الذكاء الصناعي، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

لي كان يلقي كلمة عن تطوير السيارات الذاتية القيادة المصممة من شركته خلال مؤتمر عن الذكاء الصناعي الأربعاء، حين باغته رجل وأفرغ قارورة ماء على رأسه، وفق «فرانس برس».

وبدت الصدمة على وجه الملياردير الصيني الذي شارك في تأسيس مجموعة «بايدو» الصينية العملاقة في مجال الإنترنت، وبادر إلى توجيه السؤال بالإنجليزية للرجل الذي رماه بالمياه «ماذا دهاك؟».

وعلق روبن لي بوجه وقميص مبللين قائلاً «الجميع يمكنهم أن يروا أن طريق تطوير الذكاء الصناعي محفوف بالحوادث غير المتوقعة»، قبل استئناف عرضه تحت التصفيق.

وأجرت الشرطة تحقيقًا بعدما اشتكى موظفو «بايدو» من قيام رجل بـ«تعكير صفو نشاط للشركة».

وأودع مشتبه به يدعى تشينغ قيد التوقيف الإداري لخمسة أيام بتهمة «التسبب بإشكال وافتعال مشكلة»، بحسب ما أعلنت شرطة منطقة تشاويانغ في رسالة عبر خدمة ويبو للتدوينات المصغرة.