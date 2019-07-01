نفوق حوت أسود بعد اصطدامه بسفينة

حوت أسود في مياه كايب كود باي بولاية ماساتشوستس الأميركية، 13 أبريل 2019 (أ ف ب)

عثر على حوت أسود نافقًا في خليج سان لوران في كندا بسبب اصطدامه بسفينة على الأرجح، وفق ما أعلن مسؤولون، وهو استنتاج مثير للقلق إذ يخشى الخبراء على مستقبل هذه الحوتيات المهددة بالانقراض.

وأعلنت هيئة مصايد الأسماك والمحيطات في كندا أن نتائج التشريح الأولية للحوت «كوميت» وهي واحدة من ستة حيتان نافقة عثر عليها منذ بداية يونيو، بيّنت «وفاة بسبب صدمة حادة بما يتوافق مع احتمال الاصطدام بسفينة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت هذه الهيئة الحكومية في بيان أن النتائج النهائية للتشريح ستظهر «خلال الأشهر المقبلة».

وجرى التوصل إلى الاستنتاج نفسه حول نفوق «بونكتويشن» وهي حوت أنثى تبلغ 40 عامًا. أما نتائج التشريح الذي أجري على الحوت الذكر «وولفيرين» فغير حاسمة.

وستجري الهيئة الكندية عمليات تشريح لبقية الحيتان النافقة.

وأوضحت في بيان «نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد. لذلك، سنحاول تحديد موقع الحوت النافق عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك»، مضيفة أنها تبحث في طريقة تحرير الجيفة.

ويقدر مسؤولون كنديون العدد الإجمالي للحيتان السوداء بـ412.

ونتيجة العثور على هذه الحيتان السوداء المهددة بالانقراض نافقة في الخليج، خفضت هيئة النقل الكندية سرعة الشحن إلى 10 أميال بحرية (19 كيلومترًا في الساعة) في الخليج ومنعت الصيد التجاري في منطقة مساحتها 16 ألف كيلومتر مربع.