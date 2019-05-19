نيران في لوح إعلاني رقمي عملاق في تايمز سكوير

نيران مندلعة في لوح إعلاني في تايمز سكوير في نيويورك (أ ف ب)

اندلعت النيران في أحد أكبر ألواح الإعلانات الرقمية في تايمز سكوير في نيويورك السبت، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه من دون وقوع إصابات على ما أفاد مسؤولون.

وراحت ألسنة النار ترتفع من اللوحة العملاقة قرابة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، وبث مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي صورًا وتسجيلات مصورة للحريق الذي اندلع على جانب شاشة كانت تمرر دعاية لمشروب كحولي، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضح الناطق باسم فرق الإطفاء في نيويورك أن الحريق لم يؤد إلى إصابات، مشيرًا إلى أن المبنى الذي يقع عليه اللوح الإعلاني لم يتضرر كذلك، وتم احتواء الحريق عند الساعة 19,58بتوقيت غرينتش، وأشار إلى أن سبب الحريق لا يزال غير معروف.