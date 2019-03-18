باريس استقبلت أكبر مائدة في العالم

حوالى ألفي مشارك في أكبر مائدة طعام في العالم، 17 مارس 2019 (أ ف ب)

مع أغذية تكفي لألفي شخص على مساحة 400 متر، حطمت سوق رانجيس الرقم القياسي لأكبر مائدة طعام في العالم خلال مأدبة عملاقة لمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإطلاق هذه السوق الكبرى في جنوب العاصمة الفرنسية، باريس.

ودُوّن هذا الرقم القياسي وهو 401.02 متر تحديدًا، رسميًّا من جانب مسؤولين في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعدما حطمت هذه المائدة الرقم السابق المسجل في جزيرة لاريونيون الفرنسية سنة 2017، البالغ 322 مترًا، وفق «فرانس برس».

وأوضحت أنا أورفورد وهي محكِّمة في موسوعة «غينيس»، «في كل الأرقام القياسية في العالم، ثمة معايير محددة للغاية».

وبحسب المنظمين، شارك نحو ألفي شخص في هذه المأدبة بينهم عدد كبير من الباعة في سوق رانجيس.

وتضمنت المائدة عددًا كبيرًا من الأطباق من مختلف المناطق الفرنسية.

وقال المدير العام لسوق رانجيس الدولية ستيفان لاياني: «لا نحتفل كل يوم بعيدنا الخمسين. خمسون عامًا لشركة رقم كبير، وقد حصلت أمور كثيرة خلال هذه الأعوام».

وتمتد سوق رانجيس على مساحة سبعة كيلومترات في جنوب باريس، وهي أكبر سوق للأطعمة الطازجة في العالم، مع نحو 1200 شركة و12 ألف موظف.

وتباع في السوق 2.9 مليون طن من المنتجات الغذائية سنويًّا، مع رقم أعمال إجمالي بلغ نحو 9.4 مليار يورو في 2018.