نشر صور نادرة لآكل نمل حرشفي عملاقة

آكل نمل حرشفي في قفص تابع لمنظمة سايف فيتنام وايلدلايف التي تدير برنامجا لحفظ هذه الثدييات المهددة في منطقة نينه بينه في شمال فيتنام في 21 أكتوبر 2016(أ ف ب)

نشرت حديقة الحيوانات في تشستر شمال غرب إنجلترا الأربعاء صورًا نادرة تظهر حيوانات آكل نمل حرشفي عملاقة، وهي الفصيلة الأكثر تضررا جراء الاتجار غير القانوني بالحيوانات في العالم.

وتبيّن هذه الصور حيوانات تتنقل في مسكنها الطبيعي في محمية زيوا الأوغندية حيث تجري حديقة تشستر البريطانية مهمة بحثية. كما يظهر أحد التسجيلات حيوانا من هذه الفصيلة يستخدم مخالبه للتمسك بشجرة وهو جالس على ذيله، وفق «فرانس برس».

وقال المسؤول في برنامج البحوث التابع لحديقة الحيوانات ستيوارت نيكسون عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة «حيوانات آكل النمل الحرشفي العملاقة فصيلة مذهلة وغامضة ورائعة للغاية، غير أن إجراء دراسات عنها يرتدي صعوبة فائقة. بما أنها حيوانات ليلية ونادرة وخجولة جدًا، لا يمكننا اكتساب مزيد من المعارف عن طريقة عيشها وتفاعلها مع بعضها ومع بيئتها إلا من خلال التقنيات الحديثة مثل كاميرات المراقبة الفائقة الدقة».

وأضاف «بسبب قلة حيوانات آكل النمل الحرشفي العملاقة في حدائق الحيوانات أو متنزهات السفاري في العالم، يجب تركيز كل جهود الحفظ التي نبذلها على إنقاذها في الطبيعة. أطلقنا سباقا ضد الشبكات الإجرامية التي لا تعطي قيمة لهذه الفصيلة إلا بعد نفوقها».

وفي ماليزيا، أعلنت الشرطة وناشطون بيئيون الثلاثاء، ضبط حوالى ثلاثين طنا من آكل النمل الحرشفي بقيمة تقرب من مليوني دولار، خلال مداهمة لمصنع ومستودع.