بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا

رجل يمشي وسط الركام في كاريتا بإندونيسيا بعد أن اجتاح تسونامي المنطقة، 23 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

أظهر مقطع مصوّر انتشر على الإنترنت الأحد موجة تجتاح حفلًا موسيقيًّا في الهواء الطلق في إندونيسيا وتدمّر المكان وتجرف الحاضرين.

وظهر في المقطع حفل لفرقة البوب «سيفنتين» وهي تؤدي أغانيها على مسرح أمام جمهور في الهواء الطلق، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب ويقتحم الماء المكان بعنف، وفق «فرانس برس».

ويصوّر المقطع جمهورًا يتمايل ويصفّق قبل أن يقذف الماء الفرقة والآلات عليه، ثم يتوقّف المقطع.

وضربت المنطقة موجات مدّ بحري (تسونامي) أسفرت عن مقتل 168 شخصًا، بحسب مصادر رسمية.

بعد ذلك، ظهر مغني الفرقة في فيديو عبر «إنستغرام» وهو يعلن بتأثّر شديد وفاة كلّ من عازف الباص والقيّم على جولاتهم الموسيقية.

وأضاف المغني أن عازفين في الفرقة، إضافة إلى زوجته ما زالوا مفقودين منذ الحادث. ويتابعه على «إنستغرام» 260 ألف شخص.

الحفل كان قائمًا مساء السبت على شاطئ «تانجونغ بيتش ريزورت» في أقصى شمال جزيرة جاوا.

وإندونيسيا أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة ويقع على «حزام النار» في المحيط الهادئ، حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.