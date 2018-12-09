العثور على جثة فرنسي قضى خلال ممارسته الهبوط بالمظلة

مشاركون في رياضة الطيران المظلي في الألعاب الآسيوية في جاكرتا، 29 أغسطس 2018 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها عثرت، الأحد، على جثة فرنسي قضى خلال ممارسته رياضة الهبوط بالمظلة في منطقة نائية بأستراليا بعد عمليات بحث برية وجوية مكثفة.

بيار نافيل (67 عامًا) كان يمارس هذه الرياضة في منطقة ويلكانيا النائية في مقاطعة نيو ساوث ويلز على بعد 840 كيلومترًا من سدني بعد ظهر السبت مع سبعة أشخاص آخرين، وفق «فرانس برس».

وهبط الجميع على طريق سريع على بعد نحو 160 كيلومترًا إلى الجنوب باستثناء نافيل، ما دفع بهيئات الطوارئ إلى إطلاق عمليات بحث.

وحُدِّد موقع جثته في منطقة حرجية قرب موقع الهبوط، بعد ظهر الأحد، فيما تعمل السلطات على استعادتها، بحسب ما أعلنت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز. ولم تعطِ السلطات أي تفاصيل إضافية عن وفاته.