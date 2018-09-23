جراح وخطيبته متهمان باغتصاب عشرات الضحايا

الجراح الأميركي غرانت روبيشو وخطيبته سيريسا رايلي في صورتين التقطتا بعد توقيفهما (أ ف ب)

تلقى الشرطيون الذين يحققون في ارتكابات جراح في كاليفورنيا وخطيبته، المتهمين باغتصاب شابتين بعد تخديرهما، اتصالات من عشرات الضحايا المحتملين، على ما أعلن المدعي العام في مقاطعة أورنج.

وبحسب المدعي العام توني راكاوكاس، فإن هذه الاتصالات أرشدت المحققين إلى أكثر من اثنتي عشرة فرضية قابلة للتصديق في هذا الإطار، كما أن التحقيقات ستتوسع لتشمل ولايات أميركية أخرى على فترة تقرب من عقدين، وفق «فرانس برس».

وكان جراح العظم غرانت روبيشو (38 عامًا) يشكل ثنائيًا ناجحًا مع سيريسا رايلي (31 عامًا). وهو حقق بعض الشهرة قبل سنوات قليلة في برنامج تلفزيون الواقع «أونلاين دايتينغ ريتشويلز أوف أميريكن مايل».

وهما متهمان بتخدير امرأتين التقياهما في حانة ومطعم العام 2016، بواسطة الكوكايين وحبوب اكستاسي و«جي إتش بي» المعروفة بـ«مخدرات المغتصب» للقضاء على مقاومتهما.

واقتيدت المرأتان بعد ذلك إلى شقة يملكها الجراح في نيوبورت بيتش (جنوب لوس انجليس) حيث اغتصبهما الثنائي. وعثر على أكثر من ألف تسجيل مصوّر لاعتداءات جنسية على هاتف الجراح.

وجهت إلى الجراح وخطيبته، تهم الاغتصاب وحيازة مخدرات وأسلحة. وهما يواجهان احتمال الحكم عليهما بالسجن 30 و40 عامًا.