كشف لغز سفاح القطط في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 04:14 مساء
الشرطة البريطانية تكشف سفّاح القطط في لندن بعد ثلاث سنوات من التحقيق (أ ف ب)

بعض الألغاز المحيرة يكون حلها غاية في البساطة، لكنه كذلك مدهشًا، تمامًا مثلما حدث في قضية «سفاح القطط» في بريطانيا.

فبعد ثلاث سنوات من التحقيق، خلصت الشرطة إلى أن قاتل الحيوانات الأربعمئة التي انتشرت جيفها في لندن وأغلبيتها من القطط ليس سفّاحًا غامضًا بل إنها ثعالب، وفق «فرانس برس»، السبت.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة «بعد تفحّص الأدلة المتوفّرة... خلصت الشرطة إلى أن التشوهات المرصودة على القطط في كرويدن وغيرها من المناطق ليست من فعل بشر بل هي ناجمة على الأرجح عن حيوانات مفترسة أو عقبان»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة «لم يكن هناك أيّ شاهد أو تصرّف نمطي يمكن تحديده أو أي خيط يمكن للطب الشرعي اتباعه للكشف عن تدخّل بشري».

وكانت الشرطة البريطانية قد فتحت تحقيقا في هذه المسألة في سبتمبر 2015 بعد إبلاغها من قبل العامة عن قطط تعرضت لتشوهات قطعت رؤوسها وذيولها في منطقة كرويدن في جنوب لندن.

وأشارت الشرطة «لم يكن هناك أي دليل على أن إنسانا قتل هذه القطط غير أن وسائل الإعلام أثارت الذعر في نفوس الجمهور بتطرّقها إلى قاتل القطط في كرويدن». وكان يُخشى أن ينتقل «قاتل القطط» إلى نوع آخر من الأفعال الإجرامية تطال البشر هذه المرة.

سمح بتشريح الجثث لمعرفة أن النفوق ناجم عن تشوهات تسببت بها حيوانات مفترسة أو عقبان. وفي العام 2017، أظهرت صور ملتقطة بكاميرا المراقبة ثعلبا يحمل رأس هرّ وضع في حديقة منزل أو باحة مدرسة. وفي العام 2018، عثر على الحمض النووي لثعلب على جيفة حيوان نافق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوديا غازيني: هذا هو الدور الوحيد الفعال لروسيا في ليبيا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
«الوطنية للنفط»: إنتاج حقل الوفاء لم يتأثر بـ «احتجاج حرس المنشآت»
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
«جريدة الوسط»: أسبوع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
ليبيا
حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس.. وسنتحرك للعاصمة في ...
ليبيا
«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟