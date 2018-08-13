تفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية في فرنسا

قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الفرنسية الأحد، تفكيك قنبلة إنجليزية بزنة 220 كيلوغرامًا تعود إلى الحرب العالمية الثانية بعد العثور عليها في مدينة روين في شمال غرب فرنسا.

وأُجريت العملية على يد خدمة تفكيك الألغام في مدينة كاين وانتهت قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي (08.30 بتوقيت غرينيتش)، بحسب ما أوضحت بلدية المنطقة مشيرة إلى أن السكان عادوا إلى منازلهم بعيد الساعة الحادية عشرة، وفق «فرانس برس».

وأُجلي السكان في محيط 270 مترًا من القنبلة اعتبارًا من السابعة صباحًا. وطالت هذه الإجراءات نحو 630 مسكنًا، إضافة إلى دار للمسنين، أي ما يوازي 1800 شخص.

وأخطرت السلطات السكان بهذه العملية مسبقًا واضطرت لنقل نحو مئة من هؤلاء إلى نادٍ رياضي في المدينة.

واُكتُشفت العبوة الناسفة خلال أعمال في حي قريب من وسط مدينة روين. وسيتم إتلاف هذه القنبلة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب السلطات المحلية.