القضاء على دب قطبي بعد مهاجمته رجلاً

دب قطبي قضي عليه بعد مهاجمته رجلا في جزيرة سبيتزبرغ النرويجية، 28 يوليو 2018 (أ ف ب)

أكدت السلطات النرويجية، الأحد، إصابة رجل بجروح في هجوم قام به دب قطبي في أرخبيل سفالبارد النرويجي في المنطقة القطبية الشمالية قبل القضاء على الحيوان.

هذا الرجل وهو موظف في شركة «هاباغ-لويد كروزز» يبلغ أربعين عامًا كان يعمل على سفينة «إم إس بريمن» عند حصول الواقعة، وفق «فرانس برس».

وهو كان موجودًا السبت على السفينة مع مجموعة سياح في طريقهم إلى الساحل حين هاجمه دب قطبي على مستوى الرأس بُعيد العودة لليابسة.

وأوضح المسؤول في الشرطة، أولي جاكوب مالمو، في جزيرة سبيتزبرغ حيث وقعت الحادثة أن «الدب قُتل على يد موظف آخر كان موجودًا على السفينة».

وتحدثت شركة «هاباغ-لويد كروزز» عن خطوة حصلت في إطار «الدفاع عن النفس». وقال المتحدث باسمها موريتس كراوزه «نأسف بشدة لهذا الحادث».

ولفت مالمو إلى أن الجريح «نقل بواسطة طوافة إلى لونغييربيين (عاصمة الجزيرة) قبل نقله في المساء إلى ترومسو» على البر الرئيس. وفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادثة.

ويضم أرخبيل سفالبارد على بعد حوالي ألف كيلو متر من القطب الشمالي، أقل من ألف دب قطبي وهي فصيلة محمية منذ 1973، بحسب تعداد عائد للعام 2015.