بعد 118 عامًا باريس تتخلي عن تذاكر المترو

بعد 118 عامًا باريس تتخلي عن تذاكر المترو (أرشيفية:انترنت)

ستصبح تذاكر المترو المألوفة مستطيلة الشكل شيئًا من الماضي في باريس، وكانت تستخدم هذه التذاكر منذ العام 1900عندما بدأ تشغيل المترو، وستحل محلها نظام آلي بالكامل شبيه بذلك الموجود في لندن.

حيث أجرت «إيل دو فرانس موبيليتيه»، وهي المنظمة التي تنسق عمل شبكات النقل في باريس والمنطقة المحيطة بها، تصويت الأربعاء على المضي قدمًا في عملية تحويل النظام إلى آلي بحلول العام 2021، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت رئيسة المنظمة والمسؤولة عن المنطقة التي تضم باريس، فاليري بيكريس: «سنتوقف عن استخدام تذاكر المترو بالتدريج».

ويستخدم كثير من ركاب مترو الأنفاق بالفعل بطاقات إلكترونية أسبوعية أو شهرية أو سنوية تعرف باسم نافيغو، مماثلة لبطاقات أويستر المستخدمة في لندن، وستوفر المنظمة خيارين آخرين يناسبان السياح والركاب غير المنتظمين.

وستصبح البطاقات الجديدة متاحة بدءًا من أبريل وأكتوبر من العام المقبل، أي قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام 2024، مما سيتيح وقتًا كافيًا لتحويل أنظمة المترو وشبكتي الحافلات والقطارات الداخلية لتصبح رقمية بالكامل قبل الحدث.