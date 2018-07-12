بعد 118 عامًا باريس تتخلي عن تذاكر المترو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 11:44 صباحا
بعد 118 عامًا باريس تتخلي عن تذاكر المترو (أرشيفية:انترنت)

ستصبح تذاكر المترو المألوفة مستطيلة الشكل شيئًا من الماضي في باريس، وكانت تستخدم هذه التذاكر منذ العام 1900عندما بدأ تشغيل المترو، وستحل محلها نظام آلي بالكامل شبيه بذلك الموجود في لندن.

حيث أجرت «إيل دو فرانس موبيليتيه»، وهي المنظمة التي تنسق عمل شبكات النقل في باريس والمنطقة المحيطة بها، تصويت الأربعاء على المضي قدمًا في عملية تحويل النظام إلى آلي بحلول العام 2021، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت رئيسة المنظمة والمسؤولة عن المنطقة التي تضم باريس، فاليري بيكريس: «سنتوقف عن استخدام تذاكر المترو بالتدريج».

ويستخدم كثير من ركاب مترو الأنفاق بالفعل بطاقات إلكترونية أسبوعية أو شهرية أو سنوية تعرف باسم نافيغو، مماثلة لبطاقات أويستر المستخدمة في لندن، وستوفر المنظمة خيارين آخرين يناسبان السياح والركاب غير المنتظمين.

وستصبح البطاقات الجديدة متاحة بدءًا من أبريل وأكتوبر من العام المقبل، أي قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام 2024، مما سيتيح وقتًا كافيًا لتحويل أنظمة المترو وشبكتي الحافلات والقطارات الداخلية لتصبح رقمية بالكامل قبل الحدث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا