البحث عن 12 فتى فقدوا في مغارة بتايلاند

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 11:24 صباحا
رجال إنقاذ يحملون عبوات أكسجين إلى داخل مغارة تام لوانغ (أ ف ب)

أقامت عائلات الفتيان الاثني عشر المفقودين في مغارة في تايلاند منذ ثلاثة أيام صلاة جماعية الثلاثاء قرب المغارة، فيما تواصل فرق الإنقاد عمليات البحث، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

وأمضى بعض أهالي الفتيان ليلتهم هناك، ونظّموا في الصباح صلاة طالبين أن يخرج أبناؤهم سالمين من هذه المغارة التي أغرقتها أمطار غزيرة هطلت على المنطقة.

وفقد أثر الفتيان الذين تراوحت أعمارهم بين الحادية عشرة والسادسة عشرة بعد أن كانوا مع مدرّبهم لكرة القدم يجولون في المغارة.

ولم تسفر أيام البحث الأولى عن أي نتيجة، وتعتقد السلطات أن الفتيان لجأوا إلى مكان عميق في المغارة هربًا من تدفّق الماء.

وأبلغت والدة أحد الفتيان السلطات بأن ابنها لم يعد منذ مساء السبت حين كان في تدريب لكرة القدم.

وبعد ساعات من البحث، عُثر على أمتعة لهم ودراجات هوائية على مدخل المغارة.

ويشارك في عمليات البحث عشرات رجال الإنقاذ، من بينهم غطّاسون.

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