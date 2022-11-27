السفيرة البريطانية تجدد دعمها إجراء انتخابات ليبية وفق قاعدة دستورية

القاهرة - بوابة الوسط

جددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هور يندل، استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي للسفيرة البريطانية، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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المنفي يؤكد حرص الرئاسي على إجراء الانتخابات

وأكد المنفي «حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار».

على مدى الشهرين الماضيين، أجرى رئيس المجلس الرئاسي جولات خارجية واستقبالات لمسؤولين دوليين، وزيارت متواصلة لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هور في لقاء مع المنفي في طرابلس اليوم الأحد، 27 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)