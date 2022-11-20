المنفي يستقبل وفد قبيلة الشلاوية بدرنة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وفدًا من أعيان ونشطاء قبيلة الشلاوية بمدينة درنة.

وأفاد بيان نشره المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر إقامة المنفي بمدينة طبرق «تناول المشاكل والعراقيل التي تعاني منها مدينة درنة بصفة عامة، ودور قبائلها في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية».

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المنفي يبحث مع وفد قبيلة الشلاوية الاستحقاق الانتخابي

وأوضخ البيان أن وفد قبيلة الشلاوية «أكدوا دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي وخطواته المتزنة التي يسعى من خلالها لرأب الصدع وجمع الفرقاء وتحقيق رغبة كل الليبيين بالوصول للاستحقاق الانتخابي».

ووصل المنفي، أمس السبت، مدينة طبرق، إذ استقبله مشائخ وأعيان وحكماء المدينة في مطار طبرق الدولي. وتستمر الزيارة أيامًا وتهدف لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.