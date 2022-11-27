ضبط 155 جرام كوكايين مع وافد أفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على وافد نيجيري الجنسية يروج مخدر الكوكايين بكميات كبيرة.

وقالت الوزارة في بيان إن «أعضاء مكتب التحريات بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنوا من ضبطه وبحوزته نحو 155 جرامًا من مخدر الكوكايين». واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات، وفق البيان.

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ويوم الجمعة، ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وافدًا يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، لدى ترويجه مخدر «الكوكايين» في منطقة الهضبة الشرقية بالعاصمة طرابلس.