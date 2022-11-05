القيادة العامة تفتتح معسكر لواء خالد بن الوليد بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات القيادة العامة، اليوم السبت، افتتاح معسكر لواء خالد بن الوليد التابع لها بمدينة طبرق بحضور آمر المنطقة العسكرية - طبرق ، وآمر اللواء 106 مُجحفل وعدد من القيادات العسكرية.

وأشار بيان رسمي إلى أن «افتتاح المعسكر لتعزيز وتوسيع قدرات القوات المسلحة والرفع من كفاءات أفرادها ومنتسبيها»، وفق الصفحة الرسمية للواء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حفتر يقرر تأسيس «لواء خالد بن الوليد»

وفي أغسطس من العام الماضي، قرر قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر تأسيس «لواء خالد بن الوليد» على أن يكون مقره بمنطقة طبرق العسكرية، ويضم ثلاث كتائب عسكرية بالمنطقة «الكتيبة 170 مشاة»، و«الكتيبة 301 مدفعية»، و«الكتيبة 401 استطلاع»، وفق المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية.

- تأسيس «لواء خالد بن الوليد» بمنطقة طبرق العسكرية وتكليف الرائد يحيى البرعصي آمرًا له

وفي الشهر نفسه، شهدت منطقة طبرق العسكرية مراسم التسليم والاستلام بين آمر المنطقة اللواء ناجي بوعلوية، وآمر «لواء خالد بن الوليد» الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي.

من افتتاح معسكر لواء خالد بن الوليد بطبرق، 5 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للواء خالد بن الوليد)

من افتتاح معسكر لواء خالد بن الوليد بطبرق، 5 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للواء خالد بن الوليد)