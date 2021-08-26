تأسيس «لواء خالد بن الوليد» بمنطقة طبرق العسكرية وتكليف الرائد يحيى البرعصي آمرًا له

مراسم التسليم والاستلام بين آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية وآمر «لواء خالد بن الوليد» الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي. (منطقة طبرق العسكرية)

شهدت منطقة طبرق العسكرية مراسم التسليم والاستلام بين آمر المنطقة اللواء ناجي بوعلوية، وآمر «لواء خالد بن الوليد» الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي، وهو تشكيل عسكري تأسس بموجب قرار صادر من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

ونص قرار تأسيس «لواء خالد بن الوليد» على أن يكون مقره بمنطقة طبرق العسكرية، ويضم ثلاث كتائب عسكرية بالمنطقة «الكتيبة 170 مشاة»، و«الكتيبة 301 مدفعية»، و«الكتيبة 401 استطلاع»، وفق المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية.

وحضر مراسم التسليم والاستلام التي جرت، أمس الأربعاء، بين قيادة منطقة طبرق العسكرية، وآمر «لواء خالد بن الوليد» اللجنة المشكلة من قبل القيادة العامة لإعداد المستندات الخاصة بكافة ممتلكات الوحدات العسكرية التابعة للواء الجديد.

وأهدى آمر «لواء خالد بن الوليد» الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي، درعا إلى آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية، عرفاناً لما قدمه من مجهودات في سبيل إنهاء كافة إجراءات التسليم والاستلام.

مراسم التسليم والاستلام بين آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية وآمر «لواء خالد بن الوليد» الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي. (منطقة طبرق العسكرية)

مراسم التسليم والاستلام بين آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية وآمر «لواء خالد بن الوليد» الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي. (منطقة طبرق العسكرية)

مراسم التسليم والاستلام بين آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية وآمر «لواء خالد بن الوليد» الرائد يحيى سعد يحيى البرعصي. (منطقة طبرق العسكرية)