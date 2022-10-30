مبعوث ماكرون لـ«باتيلي»: دعم الوساطة الأممية والانتخابات الليبية في «أسرع وقت»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، في طرابلس، آخر تطورات الأوضاع الليبية، حيث أكد مبعوث ماكرون الدعم الفرنسي الكامل للوساطة الأممية.

ونقلت تغريدة للسفارة الفرنسية عن المبعوث القول إن «الأولوية لسيادة ليبيا»، مشددًا على «أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن».

عقيلة والمبعوث الفرنسي

وفي وقت سابق، ناقش المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الوضع السياسي في ليبيا. وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر «تويتر»، إن المحادثات ركزت على «ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في ليبيا».

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ويوم الجمعة، حث قرار مجلس الأمن رقم 2656 المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار.