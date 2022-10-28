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إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 04:24 مساء
إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي. (آكي)
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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، الجمعة، ارتفاع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا بنسبة 75.8% منذ مطلع العام 2022، معتبرة أن «استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا عاملا حاسما في نمو الظاهرة».

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن 79 ألفا و647 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإيطالية في 2044 عملية إنزال منذ بداية السنة بزيادة قدرها 50.78% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وأرجع البيان هذا «الارتفاع إلى حد كبير إلى زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي دول المغادرة الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين».

زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا
ولفتت السلطات الإيطالية إلى «ارتفاع التدفقات من تونس بنسبة 25.9% إلى 26 أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت أعداد المهاجرين القادمين من تركيا منذ بداية العام زيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها.

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وأكدت الداخلية الإيطالية «ضرورة إطلاق مبادرات على المستوى الأوروبي ودول المنشأ وعبور المهاجرين من أجل إدارة مشتركة لظاهرة الهجرة من شأنها تسمح بالتحكم في التدفقات من خلال تعزيز قنوات الدخول القانونية».

ويوم الثلاثاء الماضي، عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن عزم حكومتها «وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية» لمهاجرين من أفريقيا نحو إيطاليا، وقالت: «هذه الحكومة تريد وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية (من أفريقيا) وكسر تهريب البشر» في المتوسط.

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