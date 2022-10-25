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ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 12:39 مساء
ميلوني تنفي أي «تعاطف» مع الفاشية.. وتؤكد عزمها وقف الهجرة إلى إيطاليا
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نفت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، الثلاثاء، زعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» (أخوة إيطاليا) اليميني المتطرف نفيا قاطعا أي «تعاطف» أو «تقارب» مع الفاشية.

وقالت في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب: «لم يكن لدي أبدا أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديموقراطية. مع أي نظام، بما يشمل الفاشية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأكدت ميلوني أن حكومتها تعتزم «وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية» لمهاجرين من أفريقيا نحو ايطاليا، وقالت: «هذه الحكومة تريد وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية (من أفريقيا) وكسر تهريب البشر» في المتوسط.

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