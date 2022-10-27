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اتهام خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة توثق اعتراض مهاجرين في المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 01:41 صباحا
اتهام خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة توثق اعتراض مهاجرين في المتوسط
صورة جوية التقطت في 30 يونيو تظهر خفر السواحل الليبيين بالقرب من قارب مهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا. (أ ف ب)
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اتهمت منظمة «سي- واتش» الألمانية غير الحكومية، الأربعاء، حرس السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة مراقبة خاصة بالمنظمة، والتي تساعد في توثيق اعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب تسجيل صوتي، زُعم أن سفينة حرس السواحل الليبية أمرت، الثلاثاء، طائرة المنظمة غير الحكومية «بالخروج من المياه الإقليمية الليبية» على الرغم من «وجودها في المياه الدولية»، حيث تتولى مالطا مسؤولية تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

واقعة الاعتراض
وأفاد تقرير لشبكة «فوكس نيوز»، بأن أحد أفراد طاقم «سي- واتش»، الذي كان يحلق في سماء المنطقة، رد على السلطات الليبية عبر الراديو «يرجى العلم أنك داخل منطقة البحث والإنقاذ الأوروبية، فهذه ليست المياه الإقليمية الليبية. هذه ليست المياه الإقليمية الليبية، انتهى».

وأضاف أن سفينة خفر السواحل الليبية ردت: «ابتعد عن الأراضي الليبية وإلا سنطلق عليك صواريخ سام»، في إشارة إلى اختصار صواريخ أرض جو. وتابع التقرير أن خفر السواحل الليبي نقل عشرات المهاجرين إلى متن سفينتهم و«شرعوا في إطلاق النار على القارب المطاطي، بما بدا أنه ذخيرة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه»، وفقًا لمقطع الاعتراض الذي نشرته منظمة «سي- واتش».

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وقالت «فوكس نيوز» إن متحدث باسم خفر السواحل الليبي لم يرد على الفور على مكالمات هاتفية ورسائل تطلب التعقيب. كما لم ترد السلطات المالطية بعد على الأسئلة التي أرسلتها وكالة «أسوشيتد برس» عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وتقول منظمة «سي- واتش» إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف طائرتهم، نوع «Seabird».

منظمة ألمانية غير حكومية تتحدث عن «انتهاكات» في المتوسط
ونقلت الشبكة عن الناطق باسم عمليات منظمة «سي- واتش» المحمولة جواً «فيليكس فايس» قوله: «كان هذا مخيفاً للغاية بالنسبة للطاقم»، معتبرًا أن حادثة يوم الثلاثاء تجعلهم يعيدون تقييم مخاطر التحليق فوق وسط البحر الأبيض المتوسط لتوثيق «انتهاكات حقوق الإنسان».

واستبعد «فايس» أن تتابع السلطات الليبية تهديداتها بإسقاط الطائرة، لكنه زعم أن «خفر السواحل الليبي يحمل معهم بنادق كلاشينكوف وقد استخدموها بالفعل عدة مرات».

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