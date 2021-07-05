«ذا غارديان»: إيطاليا تفتح تحقيقا ضد خفر السواحل الليبي بشأن «قارب المهاجرين»

صورة جوية التقطت في 30 يونيو تظهر خفر السواحل الليبيين بالقرب من قارب مهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا. (أ ف ب)

قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية إن ممثلي الادعاء في صقلية بدؤوا تحقيقًا ضد خفر السواحل الليبي بعد ظهور لقطات تظهر مسؤولين يطلقون النار على قارب عائلات مهاجرة في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك عقب نشر منظمة سي ووتش (هيئة غير حكومية ألمانية) صورًا جوية تظهر قيام عناصر من خفر السواحل الليبي، وهم يطلقون النار على مقربة من قارب مهاجرين لاعتراضه.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها دولة أوروبية تحقيقًا ضد خفر السواحل الليبي، الذين واجهوا عديد الاتهامات بالتواطؤ المزعوم مع مهربي البشر وإساءة معاملة طالبي اللجوء.

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وحسب «ذا غارديان»، وبعد تلقي شكوى من «سي ووتش»، قرر المدعون العامون في أجريجينتو التحقيق مع المسؤولين الليبيين بتهمة «محاولة إغراق سفينة»، وسينظرون فيما إذا كان الحادث قد أدى إلى تعريض حياة المهاجرين للخطر.

لكن جريدة «أفينير» الإيطالية نقلت عن المدعي العام في أجريجينتو، لويغي باتروناجيو، القول إن «مواصلة التحقيق يحتاج إلى إذن من وزارة العدل الإيطالية، بالنظر إلى أن موضوع الدعوى هو سلطة أجنبية».

ويعتزم الاتحاد الأوروبي مطالبة السلطات في طرابلس بتقديم تفسير بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب يقل مهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل الليبي، بحسب ما أعلنه الناطق باسم ممثل الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو.