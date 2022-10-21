هل ينجو الكتاب المدرسي من الأزمات؟

القاهرة - بوابة الوسط

هل ينجو الكتاب المدرسي من الأزمات هذا العام؟.. ربما، فمع انطلاق العام الدراسي الجديد بدأت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توزيع الكتب المدرسية من المخزن الرئيسي للوزارة، إلى المخازن الفرعية في البلديات الليبية. وتفقد الوزير موسى المقريف العملية، صباح الإثنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

التوزيع خلال 10 أيام من انطلاق العام الدراسي

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، صرح مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة، بأن عملية توزيع الكتاب المدرسي على المدارس لن تتجاوز عشرة أيام من بداية العام الدراسي في 16 أكتوبر.

الويبة أوضح أن ملف الكتاب الدراسي مر بعدة تحديات، منها تأخر وصول الاعتمادات المخصصة لطباعته وتوريده حتى 11 سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الوزارة لديها مخزون أكثر من 40 % من الكتاب المدرسي وجرى توزيعه على كل المناطق حيث يغطي جزءا كبيرا مما طلبته المراقبات والمدارس.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2022–2023 صباح الأحد، وقالت وزارة التربية والتعليم في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، «في كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة داخل البلاد وخارجها، تنفيذا للمواعيد الدراسية التي صدر بشأنها قرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022».

أضافت «قال مدير إدارة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد أن عدد التلاميذ في جميع صفوف التعليم الأساسي لهذا العام 1000420 تلميذ وتلميذة، من بينها 173700 تلميذ وتلميذة جرى تسجيلهم حتى الآن في الصف الأول من التعليم الابتدائي، فيما أوضحت إدارة التعليم الثانوي بالوزارة أن عدد طلاب مرحلة التعليم الثانوي حتى الآن 318939 طالب وطالبة». وأوضحت أن الإحصائية ستخضع للتعديل بعد الانتهاء من الإعلان عن نتائج الدور الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

المقريف يشيد بالجهود

وفي كلمته، قال الوزير موسى المقريف «كم جميل أن نرى مدارسنا في كامل ربوع البلاد وهي تستقبل أبناءنا التلاميذ والطلاب إيذانا ببدء عامٍ دراسي جديد». الوزير أشاد بجهود مراقبي التربية والتعليم في البلديات، والمعلمين واختصاصيي الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، إضافة إلى الإداريين وأفراد الأمن، وأولياء الأمور، في تحمل مسؤولياتهم، مجددا« تعهده للاضطلاع بمسؤولياته تجاه أبنائنا التلاميذ والطلاب جميعا بتوفير البيئة التعليمية الملائمة». في السياق ذاته التقى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير في مكتبه بمراقبي التربية والتعليم ببلديات عين زارة، ترهونة، المشاشية، الجليدة، ظاهر الجبل، يفرن، القلعة، نسمة، الماية.

اللقاء ناقش انطلاق العام الدراسي الجديد في المراقبات التعليمية وعدد من الإجراءات الإدارية وملفات العقود والإفراجات المالية للمعلمين. يذكر أن أزمة تأخر طباعة الكتب المدرسية العام الماضي دفعت النائب العام إلى إصدار قرار بحبس وزير التربية التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، في ديسمبر 2021 قبل إطلاقه وعودته إلى مباشرة عمله. وانتهت النيابة العامة وفق بيان لها في حينه إلى أن «الأمر بحبس وزير التعليم احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي». في المقابل دفع الوزير بتأخر التعاقد مع شركات لطباعة الكتاب، فضلا عن تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم.

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إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي

من جهة أخرى دشنت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم المرحلة الثانية من مشروع الإدارة «التحول الرقمي» باستهداف مديري ورؤساء أقسام مكاتب الإدارة بالتدريب على آليات الإدخال.

المشروع يستمر حتى اليوم الخميس ويقام برعاية قسم حماية الطفل بمنظمة «يونيسف»، وشهد حضور مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة نادية البكوش وفريق العمل بالإدارة الذي يضم سعاد البوسيفي، وعلي اعبيد والدكتور محمد أبوشعفة وفريق العمل بمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

البرنامج استهدف المجموعة الأولى من المتدربين من رؤساء الأقسام بمكاتب الإدارة في مراقبات التعليم «بئر الأشهب - طبرق - القبة - شحات - البيضاء -جردس العبيد - توكرة - البريقة - أجدابيا - انتلات البيضان - قمينس - بنغازي - بنينا - سلوق -الأبيار - المليطانية - سرت - تازربو - جالو - أوجلة».