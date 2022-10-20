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السفيرة البريطانية تلتقي رؤساء 4 لجان بمجلس النواب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 07:01 مساء
السفيرة البريطانية تلتقي رؤساء 4 لجان بمجلس النواب في بنغازي
السفيرة البريطانية تتوسط رؤساء لجان الطاقة والخارجية والتشريعية والأمن القومي بمجلس النوب. الخميس 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
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التقت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم الخميس، رؤساء 4 لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في مدينة بنغازي وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي, ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

ياتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها السفيرة البريطانية خلال زيارتها إلى مدينة بنغازي التي بدأتها أمس الأربعاء باجتماع مع رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري الذي ناقش مع انعكاسات الوضع السياسي على الشؤون المحلية في البلديات.

ملفات النقاش بين السفيرة البريطانية ورؤساء اللجان البرلمانية
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي إن اللقاء تناول عدد من الملفات أهمها دور المملكة المتحدة في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المملكة المتحدة والقارة الأوروبية، بالإضافة إلى ملف توحيد السلطة التنفيذية ودعوة الشركات بالمملكة المتحدة للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة

- الحبري يستعرض مع السفيرة البريطانية تطورات توحيد إدارة «المركزي»
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وأضاف بليحق في تصريحه المنشور على موقع مجلس النواب، أن رؤساء اللجان الأربعة أكدوا من جانبهم للسفيرة البريطانية خلال الاجتماع «على وفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات المناطة به لإجراء الانتخابات كما أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ووضع آلية توزيع عادلة وشفافة لموارد البلاد، كما أكدوا على رفضهم التدخل في الشأن الداخلي الليبي».

السفيرة البريطانية تستعرض مع الحبري جهود توحيد المصرف المركزي
وفي وقت سابق اليوم، التقت السفيرة البريطانية مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، الذي استعرضت معه آخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع، والوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه ليبيا في ظل التطورات الأخيرة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى قرار تعديل سعر صرف الدينار.

رئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي مصافحا السفيرة البريطانية لدى استقبالها بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس، 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
رئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي مصافحا السفيرة البريطانية لدى استقبالها بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس، 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
رئيس لجنة الأمن القومي طلال الميهوب مصافحا السفيرة البريطانية لدى استقبالها بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس، 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
رئيس لجنة الأمن القومي طلال الميهوب مصافحا السفيرة البريطانية لدى استقبالها بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس، 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
السفيرة البريطانية تلتقي رؤساء 4 لجان بمجلس النواب في بنغازي
رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري مصافحا السفيرة البريطانية لدى استقبالها بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس، 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري مصافحا السفيرة البريطانية لدى استقبالها بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس، 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
رئيس للجنة التشريعية رمضان شمبش مصافحا السفيرة البريطانية لدى استقبالها بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس، 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
رئيس للجنة التشريعية رمضان شمبش مصافحا السفيرة البريطانية لدى استقبالها بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس، 20 أكتوبر 2022. (مجلس النواب)
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