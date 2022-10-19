السفيرة البريطانية تناقش في بنغازي انعكاسات الوضع السياسي على البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري «انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليًا على الشأن المحلي للبلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين» وفق بلدية بنغازي.

كما ناقشت السفيرة البريطانية مع بوجواري خلال اللقاء، الذي عقد بديوان بلدية بنغازي، الدور الذي تقوم به المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدولية والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات التعليمية والصحية والبيئية والتدريب والتطوير للعناصر المحلية.

وشددت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، خلال اللقاء على أهمية الجانب الاقتصادي لتحقيق الاستقرار والوصول إلى العملية الانتخابية المرتقبة.

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وأضافت بلدية بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن السفيرة البريطانية أعربت في لقائها مع بوجواري عن سعادتها لزيارة المدينة للمرة الثانية، مقدمة شكرها للبلدية على حسن الاستقبال، ونوهت كذلك بأنها ستكرر مثل هذه الزيارات لتحقيق تعاون مثمر في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية.

زيارة السفيرة البريطانية الأولى إلى بنغازي

وزارت السفيرة البريطانية مدينة بنغازي للمرة الأولى في 27 مارس الماضي، والتقت بوجواري وعددًا من المسؤولين والنشطاء المحليين، بالإضافة إلى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وناقشت السفيرة البريطانية خلال تلك الزيارة مع المسؤولين في بنغازي «الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم».

وأضافت السفارة البريطانية في تغريدة يومها أن السفيرة سلمت رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي معدات الوقاية الشخصية الصحية من فيروس «كورونا»، مشددة على أن التعاون الدولي هو المفتاح للتغلب على الجائحة.

مسؤولان من بلدية بنغازي حاضران للقاء رئيس المجلس التسييري مع السفيرة البريطانية، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)

لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع السفيرة البريطانية، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)

مرافقو السفيرة البريطانية خلال لقاء هورندال مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)

السفيرة البريطانية كارولين هورندال توقع في دفتر بلدية بنغازي، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)