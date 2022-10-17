شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، نقاشاً حول قرارات النائب العام الأخيرة بحق متهمين بالفساد المالي، والتي طالت عدة قطاعات أبرزها خلال اليومين الماضيين موظفين ومسؤولين بالسفارات الليبية في الخارج.

ويثير البرنامج تساؤلات متابعين للشأن العام حول طبيعة الملاحقات القضائية وأولوياتها ونجاعة تنفيذها، في ظل الإشارة إلى مسؤولين في السلطة منذ ثماني سنوات لم تشملهم قرارات النيابة العامة، رغم الإشادة بجهودها الأخيرة.

- النيابة العامة تأمر بحبس 3 قيادات من مصلحة المطارات

- حبس مسؤولين بوزارة الصحة بتهمتي «التزوير» و«إساءة استخدام السلطة»

- حبس رئيس بعثة ليبيا السابق في أوغندا بتهمة الفساد المالي

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمرت النيابة العامة بحبس 3 قيادات من مصلحة المطارات وهم الرئيس السابق والحالي للمصلحة ومدير إدارة المنظومات بالمصلحة «احتياطيا» على خلفية تهم فساد تتعلق بالتقصير الوظيفي وإساءة استعمال السلطات الوظيفية، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الأحد.

وأمس أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين بوزارة الصحة بتهمتي «التزوير» و«إساءة استخدام السلطة»، بالإضافة إلى حبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني؛ والموظف القائم على إنجاز معاملات المقاصَّة الإلكترونية بالفرع احتياطيًا، لاستعمالهما صكوكًا مصرفية مصدَّقة طالها التزوير.

وفي السلك الدبلوماسي، أصدرت النيابة العامة عددًا من قرارات الحبس الاحتياطي خلال الأيام الماضية بحق موظفين ودبلوماسيين سابقين في عدد من السفارات الليبية، منهم المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه، وثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا، والمراقب المالي في السفارة الليبية لدى جنوب أفريقيا، ورئيس بعثة ليبيا السابق لدى أوغندا خلال الفترة من سنة 2013 حتى سنة 2017.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7



- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة الوسط

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع