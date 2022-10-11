حكومة باشاغا تستعد لإجراء انتخابات 5 مجالس بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، لإجراء انتخابات المجالس البلدية في 5 مناطق، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صحته على «فيسبوك».

وعقد نائب رئيس الحكومة علي القطراني بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا رفقة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الصحة الناطق باسم الحكومة عثمان عبدالجليل، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من وسائل الإعلام.

القطراني يعلن انطلاق انتخابات المجالس البلدية

وأعلن القطراني خلال المؤتمر الصحفي تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الذي أقرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب أخيرًا والبدء في التجهيزات والترتيبات اللوجستية لانطلاق عملية الانتخابات لعدد خمس بلديات.

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وقال القطراني إن انطلاق انتخابات المجالس البلدية يأتي «تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وهو بمثابة عرس وطني يتوج عمل الحكومة لتحقيق المسار الصحيح والديمقراطي في التداول السلمي للسلطة».

القطراني يوضح البلديات المستهدفة بالمرحلة الأولى للانتخابات البلدية

وأكد القطراني «أن هذا العمل سيكون على مستوى البلاد تحت رعاية الحكومة الشرعية»، مشيرًا إلى أن البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى هي «بلدية خليج السدرة - بلدية درنة - بلدية مرادة - بلدية انتلات البيضان - وبلدية تازربو».

واعتبر وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن إعلان انطلاق انتخابات المجالس البلدية «استحقاق وطني وخطوة في طريق ممارسة المواطن حقه في اختيار من يمثله، وسعيًا من الوزارة لضمان حصوله على أفضل الخدمات التي يحتاجها وتحقيق هذا المطلب الشعبي».

جاهزية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

وأكد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية جمال عبدالشفيع جاهزية اللجنة لانطلاق عملية الانتخابات البلدية، منوهًا بأنها «ستشرع بتجهيز اللجان الفرعية وتدريبها خلال المدة القانونية المحددة لها».

وأوضح عبدالشفيع أن لجنته تعمل على تجهيز الترتيبات اللوجستية اللازمة لباقي البلديات الأخرى في المنطقة الشرقية والجنوبية وعدد من بلديات المنطقة الغربية الخاضعة لسيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه «لن يكون هناك أي استثناءات لأي بلديات» في هذه العملية المرتقبة، مؤكدًا حرص الحكومة المكلفة من مجلس النواب على إنجاز هذا الاستحقاق.

القطراني متحدثا خلال مؤتمر صحفي بشان الانتخابات البلدية بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

القطراني ووزير الحكم المحلي خلال مؤتمر صحفي بشان الانتخابات البلدية بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)