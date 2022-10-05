الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة إن «اليونان تريد أن ينسى الليبيون الخلاف معها القائم عند جزيرة كريت»، مؤكدا: «سندافع عن حق ليبيا في المياه الإقليمية وجنوب كريت بشكل عام».

الدبيية: لجان مشتركة ومحكمة بينا وبين جزيرة كريت

وأضاف، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، تعليقا على مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي: «لدينا مشاكل مع بعض الدول، وهناك لجان مشتركة ومحكمة بينا وبين جزيرة كريت لحل المشكلة القائمة، ولن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت».

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وأوضح أن «الاتفاقية قائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتادل للمصالح المشتركة وتطويرها في مجال الهيدروكربونات والتي تشمل النفط والغاز ومشتقاتة للاستفادة من الفرص المحتملة».

الدبيبة: الاتفاقية قائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتادل للمصالح المشتركة

وتابع: «الاتفاقية قائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتادل للمصالح المشتركة وتطويرها في مجال الهيدروكربونات والتي تشمل النفط والغاز ومشتقاتة للاستفادة من الفرص المحتملة».

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يوم الإثنين، ثلاث مذكرات تفاهم مع تركيا بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلًا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.

وأثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي.