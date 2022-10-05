الدبيبة: التقسيم مع تركيا في البحر المتوسط منحنا منطقة اقتصادية واعدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي هي نتاج الاتفاقية البحرية في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، مردفا أن «التقسيم مع تركيا في البحر المتوسط منحنا منطقة اقتصادية هامة جدا للاستثمار في مجال الطاقة.. سنوقع اتفاقيات كثيرة مع كافة الدول للاستثمار في مجال النفط والغاز».

الدبيبة: مذكرة التفاهم عالجت مخاوف وزارة النفط

وأضاف الدبيبة، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن مذكرة التفاهم عالجت المخاوف التي أثارتها وزارة النفط والغاز، وجرى الوصول إلى توافق بشأنها، لافتا إلى خوض مفاوضات لما يقرب من عام مع تركيا بشأن مذكرة التفاهم الجديدة لتجنب الأخطاء.

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وعن الدول التي عارضت الاتفاقية، قال الدبيبة: «هذه الدول لا تهمني، ما يهمني فقط أن يفهم الليبيون ماذا يفعل عبدالحميد وماذا تفعل هذه الحكومة لمصلحة البلاد»، متابعا: «مستعد الذهاب لكل مواطن في منزله لتوضيح هذه الاتفاقية».

الدبيبة: الحكومة تسعى للاستفادة من الطلب المرتفع على الغاز عالميا

وتابع أن «تركيا من الدول المهمة، والتي نتعامل معها، وتتعاون معنا فيما يحقق مصالح البلدين المشتركة والعالم والدول كلها تخدم بهذه الطريقة»، مشيرًا إلى مساعي حكومته للاستفادة من ارتفاع الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن «ليبيا لديها طاقة واعدة سواء في الصحراء أو البحر».

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يوم الإثنين، ثلاث مذكرات تفاهم مع تركيا بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلًا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.

وأثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي.