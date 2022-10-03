شاهد في «فلوسنا».. عون يعرض موقفه من مذكرة التفاهم الجديدة مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون للحديث عن موقفه من مذكرة التفاهم الجديدة التي وقعها نيابة عنه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع تركيا خلال زيارة وفد رفيع المستوى إلى طرابلس.

وقال عون، في حديثه، إنه علم بأخذ ملاحظاته بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا في مجال النفط والغاز، لكنه نفى اطلاعه على فحوى المذكرة التي جرى التوقيع عليها بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس اليوم لسفره إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في مؤتمر قمة الطاقة الخضراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وذكر عون أن مذكرة التفاهم كانت محل مناقشات مع الجانب التركي في وقت سابق بسبب عدة ملاحظات في بنودها اشترط الأخذ بها قبل التوقيع على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مدير مكتبه هو من أبلغ بأخذ ملاحظاته ضمن الاتفاقية.

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ونفى عون تكليف أي وزير مهام عمله على رأس وزارة النفط والغاز «على الإطلاق» في أي مهمة رسمية، وذلك ردًا على ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الذي وقع على مذكرة التفاهم بديلًا عنه، لافتًا إلى أنه كلف بمهامه مرة واحدة فقط في يوليو عندما خرج في إجازة لتسيير مهام الوزارة فقط دون القيام بإجراءات رسمية.

وأثار التوقيع على الاتفاقية ردود فعل واسعة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس فتحي باشاغا، اللذين نددا بقيام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتوقيع على اتفاقات دولية كونها منتهية الولاية.