بالصور.. لقاءات وزيرة الثقافة على هامش مؤتمر يونيسكو العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، بمؤتمر «يونيسكو» العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة بالمكسيك.

وعلى هامش مشاركتها بالمؤتمر، أجرت وزيرة الثقافة مباحثات مع المديرة العامة لـ«يونيسكو» أودري أزولاي، ونظرائها الفلسطيني والمغربي والمكسيكي والمجري والمالطي والعراقي والبوركيني والكوت ديفواري، ومندوب الكويت باليونيسكو، لتعزيز التعاون الثقافي المشترك، وفق منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

مؤتمر يونيسكو: الثقافة «منفعة عامة عالمية»

وحظي مؤتمر اليونيسكو العالمي بحضور 150 دولة على مدار ثلاثة أيام في مكسيكو بمشاركة 2600 مشارك. واعتمد المؤتمر نص إعلان ختامي يؤكد أن الثقافة هي «منفعة عامة عالمية»، واتفقت الدول على اتباع خريطة طريق مشتركة تعزز السياسات العامة في هذا المجال.

من لقاءات وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي على هامش مؤتمر «يونسكو». (حكومتنا)

من لقاءات وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي على هامش مؤتمر «يونسكو». (حكومتنا)

من لقاءات وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي على هامش مؤتمر «يونسكو». (حكومتنا)

من لقاءات وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي على هامش مؤتمر «يونسكو». (حكومتنا)

من لقاءات وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي على هامش مؤتمر «يونسكو». (حكومتنا)

من لقاءات وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي على هامش مؤتمر «يونسكو». (حكومتنا)