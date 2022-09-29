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«الصحة»: الاتفاق على إيفاد 35 مريضا بضمور العضلات للعلاج في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 01:56 صباحا
«الصحة»: الاتفاق على إيفاد 35 مريضا بضمور العضلات للعلاج في إيطاليا
جانب من لقاء نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (وزارة الصحة)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن اتفاق الوزير نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، على إيفاد أكثر من 35 مريضًا ضمن الحالات الحرجة بمرض ضمور العضلات، وذلك بعد تقييمهم من قبل فريق إيطالي متخصص سيزور البلاد، لفلترة الحالات، ما بين نقلها إلى إيطاليا أو تقديم خطة لعلاجهم في الداخل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أبوجناح وبوتشينو، لبحث آفاق التعاون بين البلدين خاصة في القطاع الصحي، والمعوقات التي تواجه مرضى ضمور العضلات، وإمكانية علاجهم في إيطاليا، وفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

إمكانية إيفاد عدد من الأطباء الليبيين إلى إيطاليا
وأكد السفير الإيطالي إمكانية إيفاد عدد من الأطباء الليبيين إلى إيطاليا لاكتساب الخبرات في علاج مرضى الضمور، متعهدا بتقديم كافة التسهيلات للأطباء والمرضى، والتي من بينها استخراج تأشيرات السفر المطلوبة للدخول إلى البلاد.

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إيطاليا تقدم مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ليبيا
من جهته أكد وزير الصحة المكلف أن كل الإمكانيات الصحية تتجه في إطار حلحلة ملف علاج مرضى الضمور، مشيرا إلى تقديم إيطاليا مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ليبيا.

وكان رمضان أبوجناح استقبل أمس الثلاثاء عددا من مرضى ضمور العضلات، واستمع إلى مطالبهم بشأن حقهم في الحصول على علاج بالخارج على نفقة الدولة، معربًا عن أمله في حصول كل المرضى على حقهم الطبيعي في خدمات طبية لائقة.

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