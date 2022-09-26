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باشاغا يجتمع مع ممثلين عن أحزاب سياسية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 09:54 مساء
باشاغا يجتمع مع ممثلين عن أحزاب سياسية في بنغازي
اجتماع باشاغا مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع ممثلي عدد من الأحزاب والتجمعات السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن باشاغا أكد خلال الاجتماع ضرورة عمل الأحزاب السياسية نظرًا لدورها الفاعل في تقويم عمل الحكومة والمؤسسات التنفيذية، وطرح المبادرات الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتعاون بين الأطياف السياسية.

باشاغا يتسلم رؤية الأحزاب حول الوضع الراهن في ليبيا
وأضاف المكتب الإعلامي أن ممثلي الأحزاب والتجمعات السياسية الحاضرين قدموا لباشاغا رؤيتهم حول الوضع الليبي الراهن، مؤكدين دعمهم أي مساعٍ تهدف لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في المشهد الليبي، وتعاونهم مع الحكومة ومؤسساتها للمساهمة في وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استحقاقاتها.

- 33 حزبا سياسيا تقدم مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور
- 47 حزبا ترفع مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بتفعيل دعم الدولة للأحزاب السياسية

ويأتي لقاء ممثلي الأحزاب السياسية مع باشاغا بعد يومين من لقائهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، والذي جرت خلاله مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ومساعي مجلس النواب لإنهاء الأزمة الراهنة للوصول إلى الانتخابات.

مطالب بتفعيل دعم الدولة للأحزاب ومقترحات لتعديل مواد بمشروع الدستور
كما استمع رئيس مجلس النواب من ممثلي الأحزاب إلى مختلف الآراء ورؤيتهم للأوضاع الراهنة وسبل الوصول بالبلاد إلى ما يطمح إليه الليبيون بإجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى مرحلة من الاستقرار والسلام لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن لتنطلق عجلة التنمية والبناء، وفق ما نشره المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وسلمت مجموعة الأحزاب السياسية إلى رئيس مجلس النواب مذكرة للمطالبة بإقرار بند في الميزانية العامة للدولة يضمن توفير الدعم المالي للأحزاب السياسية وتمكينها من الوصول إلى وسائل الإعلام الرسمية لعرض رؤاها للقضايا العامة للمواطنين، فيما قدمت مجموعة أخرى مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور التى أعدتها الهيئة التأسيسية.

باشاغا خلال اجتماعه مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية في بنغازي، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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