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33 حزبا سياسيا يقدمون مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 09:07 مساء
33 حزبا سياسيا يقدمون مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور
ممثلو عدد من الأحزاب السياسية خلال لقائهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة، السبت 24 سبتمبر 2022. (مجلس النواب)
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قدم 33 جزا سياسيا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مقترحات لتعديل بعض مواد مشروع الدستور المعتمد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في جلستها العامة رقم (74) المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2017، وفق نص المذكرة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

وأوضحت الأحزاب الـ33 أن هذه الخطوة تأتي «بناء على اتصال رئيس لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير بتاريخ 6 يوليو 2022 وطلبه من عدد من الحزاب السياسية أن يقدموا اقتراحاتهم التعديلية على بعض مواد مشروع الدستور المعتمد من الهيئة التأسيسية في جلستها العامة رقم 74 المنعقدة بتاريخ يوليو 2017 وخاصة في المواد التي لها علاقة بحقوق الأحزاب السياسي».

وأوضحوا «أن المواد التي تم تعديلها على النحو التالي: (المادة 6 - المادة 8 - المادة 25 - المادة 26 - المادة 36 - المادة 40 - المادة 42 - المادة 68 - المادة 69 - المداة 81 - المادة 83 - المادة 88 - المداة 104 - المادة 112 - المادة 161 - المادة 190».

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عقيلة صالح يستقبل عددا من ممثلي الأحزاب السياسية
والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مساء أمس السبت عدد من مُمثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ومساعي مجلس النواب لإنهاء الأزمة الراهنة، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق في تصريح إلى أن رئيس مجلس النواب استمع خلال اللقاء إلى مختلف الآراء من مُمثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء الوطن ورؤيتهم للأوضاع الراهنة وسُبل الوصول بالبلاد إلى ما يطمح إليه الليبيين بإجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى مرحلة من الإستقرار والسلام لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن لتنطلق عجلة التنمية والبناء.

قائمة الأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.
قائمة الأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.
قائمة الأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.
قائمة الأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.
قائمة الأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.
قائمة الأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.
قائمة الأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.
قائمة الأحزاب السياسية التي قدمت مقترحات لتعديل نصوص بعض مواد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.
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