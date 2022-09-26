ضبط 3 متهمين باقتحام منزل في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مركز شرطة الجمعة بمديرية أمن زليتن ثلاثة أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا منها التهجم على منزل مواطن، وإطلاق النار على سيارة مواطن آخر.

وأوقف أعضاء المركز، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي، المطلوبين الثلاثة «متلبسين بشرب الخمور»، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأوقف رجال الأمن متهما بسرقة أغنام أحد المواطنين، وآخر يرتكب جرائم سرقة أمام مسجد الزدام بالطريق الساحلي في منطقة كعام، إضافة إلى مطلوب في واقعة اعتداء بالضرب على مواطن.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المضبوطين، ثم أحيلوا إلى النيابة العام.