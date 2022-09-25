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الدبيبة يصدر 3 توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 04:55 مساء
الدبيبة يصدر 3 توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الزوجة والبنات
إحدى المستفيدات أثناء استلامها بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، ثلاثة توجيهات إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن عملية صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 سنة، خلال استلام البطاقات المصرفية الخاصة بالمنحة، وذلك تقديرًا لظروف المستفيدات من المنحة.

توجيهات الدبيبة بشأن صرف بطاقات منحة الزوجة والبنات
ووجه الدبيبة وزيرة الشؤون الاجتماعية، في كتاب نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى ضرورة تمديد ساعات العمل للعاملين بمكاتب الشؤون الاجتماعية لصرف البطاقات للمستفيدات، وكذلك وضع آلية مناسبة للتوزيع من خلال تحديد قوائم يومية للتوزيع وإعلانها في كافة وسائل الإعلام وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لانتظار المستفيدات من المنحة.

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وأشار الدبيبة، في كتابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى الملاحظات الواردة بالصعوبات التي تواجه توزيع بطاقة منحة الزوجة بكافة مكاتب الشؤون الاجتماعية، وتواجد المستفيدات من البطاقة لساعات طويلة أمام المكاتب دون وجود أماكن مخصصة للانتظار وبطريقة غير منتظمة سببت ازدحامًا غير مبرر.

توزيع الدفعة الثانية من بطاقات منحة الزوجة والبنات
وشرعت وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال الأيام الماضية، في توزيع الدفعة الثانية من بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات للمستفيدات، وذلك بعد الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى التي شملت عدة مناطق.

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

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